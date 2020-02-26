Состояние 8 эвакуированных в Казань пассажиров лайнера Diamond Princess остается стабильным

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:30:36+03:00

У них не зафиксировано ни повышения температуры, ни других катаральных проявлений, которые могли бы указать, что они инфицированы коронавирусом

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Врачи до сих пор оценивают состояние восьмерых эвакуированных в Казань пассажиров лайнера Diamond Princess как удовлетворительное. У них не выявлено ни повышения температуры, ни других катаральных проявлений.

- Состояние здоровья медицинского персонала также находится под наблюдением. Все необходимые средства индивидуальной защиты имеются, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана.

Напомним, 8 россиян, в том числе один ребенок, с лайнер Diamond Princess были эвакуированы в Казань 23 февраля. Сейчас они находятся на карантине в республиканской клинической инфекционной больнице. Известно, что трое из пациентов заражены коронавирусом, но их жизни ничего не угрожает – болезнь проходит в легкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU