2020-02-26T19:49:39+03:00
Звезды

На сцене "Москонцерта" покажут два спектакля татарского театра имени Тичурина

Артисты театра покажут две свои премьеры
Лика ИСАЕВА
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В Москве покажут два новых спектакля Тинчуринского театраВ Москве покажут два новых спектакля Тинчуринского театраФото: Из материалов пресс-службы
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Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина во время гастролей 1 и 2 апреля на сцене "Москонцерта" представит две своих премьерные постановки - "В шаге от бездны" и "Мечтатель".

Московской публике 1 апреля покажут драматическую историю "В шаге от бездны" по пьесе Зульфата Хакима. Главный герой спектакля – Мисхат. который стал обладателем крупной суммы. Однажды в машине, которая попала в аварию возле его дома, он находит дорожную сумку с несколькими миллионами рублей. Что выберет герой в такой ситуации? Вернет деньги хозяину или оставит себе?

На следующий день, 2 апреля, будет показана лирическая комедия "Мечтатель" по пьесе Салавата Абузарова. На окраине деревни живет пожилая пара - мечтательный Гиззат-бабай и его жена Шарифа. Живут хорошо, но за долгую семейную жизнь они так и не научились понимать друг друга. Спектакль заинтересует зрителей чередой трогательных и комических моментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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