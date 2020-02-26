На сцене "Москонцерта" покажут два спектакля татарского театра имени Тичурина
Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина во время гастролей 1 и 2 апреля на сцене "Москонцерта" представит две своих премьерные постановки - "В шаге от бездны" и "Мечтатель".
Московской публике 1 апреля покажут драматическую историю "В шаге от бездны" по пьесе Зульфата Хакима. Главный герой спектакля – Мисхат. который стал обладателем крупной суммы. Однажды в машине, которая попала в аварию возле его дома, он находит дорожную сумку с несколькими миллионами рублей. Что выберет герой в такой ситуации? Вернет деньги хозяину или оставит себе?
На следующий день, 2 апреля, будет показана лирическая комедия "Мечтатель" по пьесе Салавата Абузарова. На окраине деревни живет пожилая пара - мечтательный Гиззат-бабай и его жена Шарифа. Живут хорошо, но за долгую семейную жизнь они так и не научились понимать друг друга. Спектакль заинтересует зрителей чередой трогательных и комических моментов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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