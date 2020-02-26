2020-02-26T14:07:05+03:00
Общество

В Чувашии нашли живой Анну Артемьеву, которая ушла из дома и пропала два дня назад

Ее поисками занимались как полицейские, так и волонтеры поисково-спасательных отрядов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В среду, 26 февраля, в Чебоксарах завершились поиски 30-летней Анны Артемьевой. Женщина, которая ушла из дома 24 числа и пропала, найдена живой. Ее поисками все это время занимались полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где Анна находилась последние два дня, и при каких обстоятельствах была найдена, не сообщается.

Напомним, в Чувашии до сих пор не нашли 67-летнего Михаила Павлова из Новочебоксарска, 88-летнюю Эрфию Тимуршину из деревни Янгильдино и 83-летнего Халима Аббясова из села Штанаши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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