В Казани за 45 миллионов рублей продают пивзавод
Выставлен на продажу пивоваренный завод в Казани. За предприятие продавец просит 45 миллионов рублей.
Отмечается, что на предприятии установлено новое оборудование. Сейчас оно производит до 50 тысяч литров напитка в месяц, но возможно увеличение этого объема и до полумиллиона литров. Помимо пива на заводе возможно производство кваса, лимонада, сидра, медовухи и газировки.
Фото: avito
Площадь здания составляет тысячу квадратных метров, общего земельного участка же – 1 гектар.
Причину продажи завода владелец обещает сообщить покупателю при встрече.
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ИСТОЧНИК KP.RU