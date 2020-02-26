2020-02-26T19:32:39+03:00
Общество

В Казани за 45 миллионов рублей продают пивзавод

Утверждается, что там можно производить также квас, лимонад, сидр, медовуху или газировку [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Причину продажи завода продавец сообщить покупателю при встрече.Причину продажи завода продавец сообщить покупателю при встрече.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Выставлен на продажу пивоваренный завод в Казани. За предприятие продавец просит 45 миллионов рублей.

Отмечается, что на предприятии установлено новое оборудование. Сейчас оно производит до 50 тысяч литров напитка в месяц, но возможно увеличение этого объема и до полумиллиона литров. Помимо пива на заводе возможно производство кваса, лимонада, сидра, медовухи и газировки.

Фото: avito

Фото: avito

Площадь здания составляет тысячу квадратных метров, общего земельного участка же – 1 гектар.

Причину продажи завода владелец обещает сообщить покупателю при встрече.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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