В Казани за 45 миллионов рублей продают пивзавод

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:32:39+03:00

Утверждается, что там можно производить также квас, лимонад, сидр, медовуху или газировку [фото]

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Выставлен на продажу пивоваренный завод в Казани. За предприятие продавец просит 45 миллионов рублей.

Отмечается, что на предприятии установлено новое оборудование. Сейчас оно производит до 50 тысяч литров напитка в месяц, но возможно увеличение этого объема и до полумиллиона литров. Помимо пива на заводе возможно производство кваса, лимонада, сидра, медовухи и газировки.

Фото: avito

Площадь здания составляет тысячу квадратных метров, общего земельного участка же – 1 гектар.

Причину продажи завода владелец обещает сообщить покупателю при встрече.

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ИСТОЧНИК KP.RU