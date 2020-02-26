В Казани ремонт здания прокуратуры Татарстана потребует 145 миллионов рублей
Стало известно, что в Казани отремонтируют здания прокуратуры, полка ППС и батальона охраны и конвоирования подозреваемых, а также обвиняемых. На это из бюджета Татарстана готовы выделить 152,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте гозакупок.
В частности, ремонт здания прокуратуры Татарстана потребует 145 миллионов рублей, здания полка патрульно-постовой службы – 5 миллионов, здание батальона охраны и конвоирования подозреваемых, а также обвиняемых – 2,6 миллиона.
Согласно техническому заданию, ремонтные работы будут представлять собой не только капремонт помещений, но и установку нового оборудования.
Все работы должны быть завершены к 31 марта 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU