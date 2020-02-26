2020-02-26T12:32:12+03:00
Общество

В Йошкар-Оле приставы закрыли опасный стоматологический кабинет

Проверка Роспотребнадзора республики выявила там опасные нарушения
Лика ИСАЕВА
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На медиков пожаловались горожане.На медиков пожаловались горожане.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Роспотребнадзор Марий Эл поступили жалобы от жителей Йошкар-Олы на частный стоматологический кабинет. В итоге проведенная специалистами проверка подтвердила обоснованность недовольства горожан. В кабинете были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые опасны для жизни и здоровья людей.

Представление об устранении нарушений отправили руководству стоматологического кабинета и в суд. Последний постановил - закрыть частное медицинское учреждение на срок 80 суток, пока не будут устранены все недочеты.

Что приставы сразу и исполнили. Когда они приехали на место, то оказалось, что стоматологи в том кабинете уже не работают - владелец частной практики самостоятельно выпустил приказ о приостановлении деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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