В Йошкар-Оле приставы закрыли опасный стоматологический кабинет

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:32:12+03:00

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В Роспотребнадзор Марий Эл поступили жалобы от жителей Йошкар-Олы на частный стоматологический кабинет. В итоге проведенная специалистами проверка подтвердила обоснованность недовольства горожан. В кабинете были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые опасны для жизни и здоровья людей.

Представление об устранении нарушений отправили руководству стоматологического кабинета и в суд. Последний постановил - закрыть частное медицинское учреждение на срок 80 суток, пока не будут устранены все недочеты.

Что приставы сразу и исполнили. Когда они приехали на место, то оказалось, что стоматологи в том кабинете уже не работают - владелец частной практики самостоятельно выпустил приказ о приостановлении деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU