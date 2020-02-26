В Татарстане за налоговые преступления будут судить главу "Татфлота"

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:31:34+03:00

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Уголовное дело по статье "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов" в отношении генерального директора компании "Судоходная компания "Татфлот" Рустэма Мухутдинова было возбуждено еще в 2018 году. Это преступление удалось выявить во время расследования другого уголовного дела - о невыплате зарплаты 600 сотрудникам "Татфлота".

Как установили следователи, Мухутдинов зная о наличии просроченной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам скрыл деньги компании - более 5 миллионов рублей. Для этого он использовал ряд подконтрольных ему фирм.

Кстати, свои долги по зарплатам сотрудникам Татфлот полностью погасил только в 2019 году, выплатив более 210 миллионов рублей.

Свою вину в сокрытии крупной суммы Рустэм Мухутдинов полностью признал еще во время следствия и погасил задолженность по налогам и страховым сборам.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU