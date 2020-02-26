В Татарстане за налоговые преступления будут судить главу "Татфлота"
Уголовное дело по статье "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов" в отношении генерального директора компании "Судоходная компания "Татфлот" Рустэма Мухутдинова было возбуждено еще в 2018 году. Это преступление удалось выявить во время расследования другого уголовного дела - о невыплате зарплаты 600 сотрудникам "Татфлота".
Как установили следователи, Мухутдинов зная о наличии просроченной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам скрыл деньги компании - более 5 миллионов рублей. Для этого он использовал ряд подконтрольных ему фирм.
Кстати, свои долги по зарплатам сотрудникам Татфлот полностью погасил только в 2019 году, выплатив более 210 миллионов рублей.
Свою вину в сокрытии крупной суммы Рустэм Мухутдинов полностью признал еще во время следствия и погасил задолженность по налогам и страховым сборам.
- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU