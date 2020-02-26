27 февраля в четырех районах Казани на время отключат свет

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:47:48+03:00

В большинстве случаев света не будет с 8.00 до 17.00. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В четверг, 27 февраля, жители ряда домов Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов Казани останутся без света.

В частности, с 8.00 до 17.00 электричество отключат в доме №14 на улице Николая Ершова. В это же время света не будет домах 2-40 на улице Береговая и 1-49 на Бирюзовой, домах №2, 4 и 7 в Дачном переулке, домах 1-69 на улице Займищенская, 3-29 в Займищенском переулке, 2-30 на Лучевой, 10- 25 на Лучевой-Садовой, 1-50 на Майкопской, 1-28 и с 39-60 на Садовой, 4-18 на улице Сиреневая.

Также с 8.30 до 17.00 электричества не будет в домах на улицах: Авангардная, Авангардный переулок, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Тюменская и Школьная.

Немногим меньше – с 9.00 до 16.00 – без света будут находиться жители домов с 21 по 27/33 и 19 на улице Железнодорожников. Отключение также коснется детсада №62.

ИСТОЧНИК KP.RU