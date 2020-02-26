2020-02-26T10:03:30+03:00
Дом. Семья

В Казани с чердака многоэтажки спасатели сняли енота

Как домашнее животное оказалось на улице, будут выяснять заводчики
Лика ИСАЕВА
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Маленького енота нашли на чердакеМаленького енота нашли на чердакеФото: МЧС Татарстана
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Жиьцы 10-этажного жилого дома на улице Гайсина в поселке Осиново Зеленодольского района республики пожаловались в свою управляющую компанию на то, что кто-то бегает по чердаку. На место выехали сотрудники коммунальных служб, которые и обнаружили нарушителя спокойствия граждан - живого енота. Для поимки животного вызвали спасателей МЧС Татарстана.

На вызов выехали спасатели Казанского ПСО МЧС Татарстана. Им удалось без потерь и пострадавший поймать зверька и привезти к себе на базу. Вскоре отыскали женщину, которая разводит енотов. Она в обнаруженном "чердачном бродяге" узнала одного из своих питомцев. Ранее она продала этого щенка молодой паре, но теперь на телефонные звонки они не отвечают.

Животное увезли к спасателям Фото: МЧС Татарстана

Животное увезли к спасателямФото: МЧС Татарстана

Енота забрала к себе заводчица, она будет выяснять, как домашнее животное оказалось на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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