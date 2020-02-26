В Набережных Челнах после наезда на пешехода на "зебре" перевернулась легковушка

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:51:29+03:00

На месте ДТП работали сотрудники МВД и "скорой" Фото: Из материалов пресс-службы

В салоне автомобиля находились водитель и пассажир, они остались живы

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси и двух пешеходов произошло 24 февраля на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками Госавтоинспекции, но уже есть показания очевидцев. Они рассказали, что двое мужчин переходили дорогу по "зебре" на перекрестке, но на "красный" сигнал светофора. Их сбила легковушка-такси, которая в попытке избежать наезда перевернулась на дороге.

Тем не менее один из пешеходов погиб в результате полученных травм. Второй пешеход отделался незначительными травмами.

В салоне автомобиля находились водитель и пассажир. Они получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU