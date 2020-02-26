2020-02-26T08:51:29+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах после наезда на пешехода на "зебре" перевернулась легковушка

В салоне автомобиля находились водитель и пассажир, они остались живы
Лика ИСАЕВА
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На месте ДТП работали сотрудники МВД и "скорой"На месте ДТП работали сотрудники МВД и "скорой"Фото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси и двух пешеходов произошло 24 февраля на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками Госавтоинспекции, но уже есть показания очевидцев. Они рассказали, что двое мужчин переходили дорогу по "зебре" на перекрестке, но на "красный" сигнал светофора. Их сбила легковушка-такси, которая в попытке избежать наезда перевернулась на дороге.

Тем не менее один из пешеходов погиб в результате полученных травм. Второй пешеход отделался незначительными травмами.

В салоне автомобиля находились водитель и пассажир. Они получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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