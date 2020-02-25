Для предотвращения в будущем: президент Татарстана поставил задачу выявить причины крупных аварий за последние 10 лет

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:48:29+03:00

Только в 2019-ом в республике произошло 11 происшествий на производстве и 15 несчастные случаев, в том числе, с летальным исходом

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В Кабмине Татарстана премьер-министр республики Алексей Песошин провел семинар-совещание с региональными предприятиями. На нем речь шла о состоянии промышленной и пожарной безопасности на производстве.

- За последние 10 лет в республике увеличилось количество аварий с пострадавшими, - заявил Песошин. - Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым поставлена задача перед контролирующими органами - выявить причины крупных аварий за последние 10 лет и предложить исчерпывающие меры для предотвращения таких случаев в будущем.

Так, только в 2019 году, по данным Приволжского управления Ростехнадзора, в Татарстане произошло 11 аварий, а также 15 несчастные случаев, 9 из которых закончились летальным исходом.

По мнению Алексея Песошина, основная причина - безответственное отношение к правилам техники безопасности и состоянию оборудования.

- Не нашлось ни одного предприятия, не подвергшегося критике, - в свою очередь отметил руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов, когда говорил о проведенных на производствах проверках.

ИСТОЧНИК KP.RU