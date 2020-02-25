В Марий Эл из-за смертельного ДТП затруднено движение по трассе "Вятка"

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:54:16+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

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Смертельная авария произошла сегодня, 25 февраля, в 15.00 на 102 километре трассы "Вятка" - Чебоксары-Сыктывкар, в Медведевском районе Марий Эл. Столкнулись грузовик Volvo и отечественная легковушка "Лада Приора".

В результате ДТП смертельную травму получил 26-летний водитель "Лады". Мужчина погиб на месте.

"Лада Приора" превратилась в груду железаФото: МВД по Марий Эл

Сразу после столкновения автомобили на дороге развернуло так, что проезд по этому участку автотрассы затруднен. Легковушка превратилась в груду искореженного железа. Тело погибшего водителя извлекали сотрудники МЧС Марий Эл.

- На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл. - Движение транспорта на участке автодороги ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU