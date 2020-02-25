В Татарстане разливное пиво будут продавать только из маркированных кег

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:16:20+03:00

Такой эксперимент в республике вводится, в частности, для противодействия незаконному производству пива и других напитков. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Стало известно, что с апреля текущего года в Татарстане разливное пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху будут продавать только из маркированных кег. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Такой эксперимент в регионе проведут в целях борьбы с нелегальными пивом и другими, подобными ему, напитками. Также маркировка кег должна помочь унифицировать процедуру учета оборота пенного товара. Если эксперимент себя оправдает, то она станет обязательной.

Следить за его проведением будет Государственная инспекция Татарстана по обеспечению госконтроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU