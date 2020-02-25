2020-02-25T19:16:20+03:00
Общество

В Татарстане разливное пиво будут продавать только из маркированных кег

Делается это в виде эксперимента
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Такой эксперимент в республике вводится, в частности, для противодействия незаконному производству пива и других напитков.Такой эксперимент в республике вводится, в частности, для противодействия незаконному производству пива и других напитков.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что с апреля текущего года в Татарстане разливное пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху будут продавать только из маркированных кег. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Такой эксперимент в регионе проведут в целях борьбы с нелегальными пивом и другими, подобными ему, напитками. Также маркировка кег должна помочь унифицировать процедуру учета оборота пенного товара. Если эксперимент себя оправдает, то она станет обязательной.

Следить за его проведением будет Государственная инспекция Татарстана по обеспечению госконтроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нанес более 150 ударов: в Чебоксарах огласили приговор горожанину, который насмерть забил своего знакомого
В Татарстане разливное пиво будут продавать только из маркированных кег
За взятку в 100 тысяч долларов США посадили экс-подполковников МВД Татарстана
Для предотвращения в будущем: президент Татарстана поставил задачу выявить причины крупных аварий за последние 10 лет
"Автохлам": На "КАМАЗе" показали, в каком состоянии мэрия Набережных Челнов вернула автобусы
В Татарстане из-за потепления закрыты четыре ледовые переправы
В Марий Эл из-за смертельного ДТП затруднено движение по трассе "Вятка"
В Татарстане создадут научно-образовательный центр мирового уровня
Что 28 февраля обсудят депутаты Казгордумы
В Чувашии из карантина выпустили китайских рабочих, у них не нашли коронавируса