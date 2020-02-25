2020-02-25T16:39:58+03:00
Общество

Что 28 февраля обсудят депутаты Казгордумы

Отчетная сессия пройдет в городской Ратуше – начало в 8.30
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: мэрия КазаниФото: мэрия Казани
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 28 февраля, состоится отчетная сессия Казгордумы. Утром – в 8.30, депутаты соберутся в зале городской Ратуше. На повестке дня у них рассмотрение 15 вопросов.

Так, среди них, значится отчет мэра Казани Иьсура Метшина о его работе в 2019 году; отчет о работе самой Казгордумы и Исполкома города за этот же период.

Обсудят депутаты и принятие нового Генплана Казани до 2035 года, бюджет города на ближайшее время, а также внесении изменений в решение Казгордумы о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане разливное пиво будут продавать только из маркированных кег
За взятку в 100 тысяч долларов США посадили экс-подполковников МВД Татарстана
Для предотвращения в будущем: президент Татарстана поставил задачу выявить причины крупных аварий за последние 10 лет
"Автохлам": На "КАМАЗе" показали, в каком состоянии мэрия Набережных Челнов вернула автобусы
В Татарстане из-за потепления закрыты четыре ледовые переправы
В Марий Эл из-за смертельного ДТП затруднено движение по трассе "Вятка"
В Татарстане создадут научно-образовательный центр мирового уровня
Что 28 февраля обсудят депутаты Казгордумы
В Чувашии из карантина выпустили китайских рабочих, у них не нашли коронавируса
В Марий Эл спасли семерых туристов, которые плыли на катамаране и перевернулись
В Казани сотрудники ГИБДД доставили в ДРКБ ребенка с травмой головы
В Набережных Челнах спасателям пришлось потрудиться, чтобы освободить застрявшую в школьном заборе собаку
Сильные метель, ветер и гололедица: синоптики предупреждают о непогоде в Татарстане
В Казани женщина провалилась в открытый канализационный колодец
26 февраля в Йошкар-Оле ряд домов на день останется без холодной воды
В Чебоксарах огласили приговор экс-сотруднику колонии, у которого зек отпросился купить лотерейный билет и сбежал
В Йошкар-Оле в реке нашли мертвой пенсионерку, которая пропала больше месяца назад
"Меньше, чем оранжевый, но удобный": В Набережных Челнах начали тестировать новый большой автобус
Казань и Бухару может связать прямой авиарейс
В Марий Эл на "зебре" легковушка сбила 9-летнего ребенка
26 февраля жители двух районов Казани останутся без света
В Казани во время пожара спасли 6 человек, в том числе 2 детей
"Рубин" расстался с Башкировым, игрок может уехать в Польшу
В Чувашии во время ссоры жена ударила мужа ножом в живот
В Чувашии нашли живым пропавшего 79-летнего пенсионера
Нижнекамск и Ижевск связал рельсовый автобус
В Казани пройдет показ шедевра кинематографии - картины "Сладкая жизнь"
В Чувашии прооперировали 10-дневного малыша с редким офтальмологическим заболеванием
Стало известно, как будет выглядеть обновленная площадь в поселке Юдино