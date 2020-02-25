Что 28 февраля обсудят депутаты Казгордумы

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:39:58+03:00

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В эту пятницу, 28 февраля, состоится отчетная сессия Казгордумы. Утром – в 8.30, депутаты соберутся в зале городской Ратуше. На повестке дня у них рассмотрение 15 вопросов.

Так, среди них, значится отчет мэра Казани Иьсура Метшина о его работе в 2019 году; отчет о работе самой Казгордумы и Исполкома города за этот же период.

Обсудят депутаты и принятие нового Генплана Казани до 2035 года, бюджет города на ближайшее время, а также внесении изменений в решение Казгордумы о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений.

ИСТОЧНИК KP.RU