В Татарском театре кукол пройдет премьера спектакля "Самовары"

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:03:26+03:00

Эту постановку готовят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

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13 марта в Татарском государственном театре кукол "Экият" состоится премьера спектакля "Самовары". Его возрастная категория обозначена как 12+. Постановку готовили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и она представляет собой военную драму.

В основе спектакля - одноименная пьеса Рафаэля Тагирова о судьбе тех фронтовиков, что вернулись домой без рук и ног, искалеченными осколками и взрывами. Таких в послевоенное время цинично прозвали "самоварами".

- Главной целью постановки является популяризация искусства театра кукол и адаптация репертуара театра на взрослого зрителя, - сообщила заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова. - Судьбы многих фронтовиков до сих пор остаются "за кадром", а многие из них так и числятся без вести пропавшими.

- Наш спектакль - рассказ о настоящих чувствах, о живых людях, оказавшихся в тяжелых условиях войны, – поделился художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Татарстана Ильгиз Зайниев. – Надеемся, что спектакль, в котором затронута тема войны, никого не оставит равнодушными. Пронзительная и драматическая постановка всегда найдет отклик в сердцах зрителей.

Напомним, что режиссером-постановщиком спектакля стал Рафаэль Тагиров, художник-постановщик Сергей Рябинин, композитор – заслуженный деятель искусств Татарстана Юрий Чаплин.

ИСТОЧНИК KP.RU