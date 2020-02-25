В Марий Эл спасли семерых туристов, которые плыли на катамаране и перевернулись
Семеро туристов из Москвы и Казани отправились на сплав по реке Илеть в Марий Эл. Все мужчины в возрасте от 33-х до 57-ми лет.
Днем 24 февраля во время пути по воде недалеко от деревни Озерки в Звениговском районе выше устья реки Юшут оказался поврежден один из отсеков катамарана экстремалов. Судно перевернулось и люди оказались в ледяной воде. Чтобы выбраться на берег, пришлось проплыть 12 метров. Выбравшись на сушу, туристы позвонили по телефону "112" и попросили помощи.
- На место происшествия выдвинулись спасатели аварийно-спасательных групп, - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы. - В качестве проводника группу спасателей сопровождал староста деревни Кушнур. Всех пострадавших эвакуировали на берег и передали прибывшим на место ЧП родственникам.
Фото: Марийская аварийно-спасательная служба
ИСТОЧНИК KP.RU
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