2020-02-25T14:48:10+03:00
Общество

Сильные метель, ветер и гололедица: синоптики предупреждают о непогоде в Татарстане

28 февраля обещается до +6 градусов
Олег ЛУГОВОЙ
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Ветер в порывах будет достигать скорости 18 м/с.Ветер в порывах будет достигать скорости 18 м/с.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Согласно предупреждению Гидрометцентра Татарстана, 26 февраля ночью и днем на территории республики местами ожидается сильная метель с ухудшением видимости до одного километра, ветер в порывах будет достигать скорости 18 м/с. Прогнозируются также и обильные снегопады, которые приведут к образованию на дорогах заносов и сильной гололедицы.

Все это произойдет из-за того, что Татарстан в эту среду будет находиться в центре циклона, который отойдет на северо-восток. В итоге регион окажется под влиянием его тыловой части и гребня повышенного давления. Температура воздуха ночью при этом понизится – от -1 до -6 градусов (в Казани от -4 до -6). Днем же она будет в пределах от -2 до +1 (в Казани от 0 до -2).

А в четверг и в пятницу в Татарстан придет очередной западный циклон. Так, под влиянием его атмосферных фронтов в регионе пройдут мокрый снег с дождем. И только днем в четверг местами возможна метель, температура воздуха от -1 до +4 градусов. 28 февраля ночью она поднимется до 0 градусов, а днем будет в пределах от +1 до +6.

По предварительному прогнозу, в субботу, 29 февраля, в Татарстане сохранится теплая погода – от 0 до +3 градусов, с мокрым снегом и дождем. А в воскресенье, 1 марта, осадки уже маловероятны, правда, при этом температура воздуха ночью может опуститься до -9, днем – от 0 до -3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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