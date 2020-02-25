2020-02-25T15:27:36+03:00
Общество

В Казани сотрудники ГИБДД доставили в ДРКБ ребенка с травмой головы

Родители поблагодарили офицеров за своевременную помощь [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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ЧП в семье из Советского района столицы Татарстана произошло 22 февраля днем. Они вместе с четырехлетним сыном пришли на день рождения подружки мальчика. Дети расшалились, и мальчик упал и ударился о скамейку головой.

Увидев кровь, родители решили увезти сына в ДРКБ, не дожидаясь "скорой". Но по дороге попали в пробку на улице Зорге. К неожиданности горожан их выручили сотрудники ГИБДД Казани.

Полицейские пересадили в свой автомобиль маму с мальчиком и привезли их в больницу. Уже там гаишники на руках отнесли ребенка к врачу. Там мальчику оказали первую помощь. Его здоровью ему сейчас ничего не угрожает.

Участливыми сотрудниками полка ДПС УМВД Казани оказались зам командира старший лейтенант полиции Рамиль Туктаров и инспектор ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани младший лейтенант Айнур Гарифуллин.

- Большое спасибо ребятам, они помогли нам, - поблагодарил офицеров отец мальчика Денис Трутнев.

В Казани сотрудники ГИБДД доставили в ДРКБ ребенка с травмой головы.МВД по РТ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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