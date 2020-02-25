2020-02-25T14:55:42+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах спасателям пришлось потрудиться, чтобы освободить застрявшую в школьном заборе собаку

Сотрудников МЧС вызвал хозяин попавшего в беду питомца
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Во время прогулки 24 февраля, в понедельник, в 12.30 в поселке ЗЯБ Набережных Челнов щенок-подросток разыгрался и пробрался на территорию местной школы. Когда пес сделал попытку вернуться, то застрял между прутьями решетки. Хозяин не смог сам вызволить собаку, и позвонил по телефону "112".

На вызов приехала дежурная смена спасателей ЗПСО№6 МЧС Татарстана. Они сумели освободить щенка и передали его хозяину. По предварительным данным, собака не пострадала. Владельцу дали рекомендации не отпускать щенка с поводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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