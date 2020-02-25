2020-02-25T14:20:56+03:00
Происшествия

В Казани женщина провалилась в открытый канализационный колодец

Пострадавшую с трехметровой глубины доставали спасатели МЧС Татарстана [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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50-летняя прохожая в 00.06 в среду, 24 февраля, упала в канализационный колодец на улице Фрунзе Кировского района столицы Татарстана возле остановки "Идель". Выбраться сама с трехметровой глубины женщина не могла. Очевидцы сообщили о происшествии по телефону "112". По предварительным данным, люк в колодце не был закрыт.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

На место ЧП выехали сотрудники ЗПСО№2 МЧС Татарстана. Они сумели быстро извлечь пострадавшую и передали медикам - во время падения женщина получила травму плеча. Пострадавшую увезли в больницу сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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