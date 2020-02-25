2020-02-25T13:47:14+03:00
Происшествия

В Чебоксарах огласили приговор экс-сотруднику колонии, у которого зек отпросился купить лотерейный билет и сбежал

Мужчину, осужденного на 10 лет, поймали меньше чем за сутки
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Побег был совершен летом прошлого года.Побег был совершен летом прошлого года.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Чебоксарах уже бывшего сотрудника исправительной колонии №4 суд признал виновным в халатности.

Было доказано, что именно из-за него сбежал осужденный. Так, вечером 16 июля прошлого года в столице Чувашии сотрудник колонии сопровождал с выполненных работ осужденного к 10 годам лишения свободы. Причем такой срок мужчине дали за целый ряд преступлений, в том числе, за грабежи.

Каким-то образом зек смог уговорить сопровождающего отпустить его в магазин с лотерейными билетами. Когда же сотрудник колонии отвлекся осужденный сбежал. Вот только на свободе он долго не пробыл. Мужчину нашли и задержали той же ночью. Он успел добраться до города спутника Чебоксар – Новочебоксарска. После этого сотрудника колонии уволили и отправили под суд.

- Бывший сотрудник был в итоге приговорен к 120 часам обязательных работ, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Сообщается, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани сотрудники ГИБДД доставили в ДРКБ ребенка с травмой головы
В Набережных Челнах спасателям пришлось потрудиться, чтобы освободить застрявшую в школьном заборе собаку
Сильные метель, ветер и гололедица: синоптики предупреждают о непогоде в Татарстане
В Казани женщина провалилась в открытый канализационный колодец
26 февраля в Йошкар-Оле ряд домов на день останется без холодной воды
В Чебоксарах огласили приговор экс-сотруднику колонии, у которого зек отпросился купить лотерейный билет и сбежал
В Йошкар-Оле в реке нашли мертвой пенсионерку, которая пропала больше месяца назад
"Меньше, чем оранжевый, но удобный": В Набережных Челнах начали тестировать новый большой автобус
Казань и Бухару может связать прямой авиарейс
В Марий Эл на "зебре" легковушка сбила 9-летнего ребенка
26 февраля жители двух районов Казани останутся без света
В Казани во время пожара спасли 6 человек, в том числе 2 детей
"Рубин" расстался с Башкировым, игрок может уехать в Польшу
В Чувашии во время ссоры жена ударила мужа ножом в живот
В Чувашии нашли живым пропавшего 79-летнего пенсионера
Нижнекамск и Ижевск связал рельсовый автобус
В Казани пройдет показ шедевра кинематографии - картины "Сладкая жизнь"
В Чувашии прооперировали 10-дневного малыша с редким офтальмологическим заболеванием
Стало известно, как будет выглядеть обновленная площадь в поселке Юдино