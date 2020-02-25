В Чебоксарах огласили приговор экс-сотруднику колонии, у которого зек отпросился купить лотерейный билет и сбежал
В Чебоксарах уже бывшего сотрудника исправительной колонии №4 суд признал виновным в халатности.
Было доказано, что именно из-за него сбежал осужденный. Так, вечером 16 июля прошлого года в столице Чувашии сотрудник колонии сопровождал с выполненных работ осужденного к 10 годам лишения свободы. Причем такой срок мужчине дали за целый ряд преступлений, в том числе, за грабежи.
Каким-то образом зек смог уговорить сопровождающего отпустить его в магазин с лотерейными билетами. Когда же сотрудник колонии отвлекся осужденный сбежал. Вот только на свободе он долго не пробыл. Мужчину нашли и задержали той же ночью. Он успел добраться до города спутника Чебоксар – Новочебоксарска. После этого сотрудника колонии уволили и отправили под суд.
- Бывший сотрудник был в итоге приговорен к 120 часам обязательных работ, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Сообщается, что данный приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU