В Йошкар-Оле в реке нашли мертвой пенсионерку, которая пропала больше месяца назад

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Марий Эл завершились поиски 66-летней Галины Лепиловой из поселка Медведево. Напомним, женщина ушла из дома и пропала 21 января. Ее поисками в течении месяца занимались полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сообщение о том, что в полынье на реке Малая Кокшага в районе Сосновой рощи Йошкар-Олы обнаружили тело женщины, поступило в дежурную часть Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС) 23 февраля в 14.15. Сотрудники полиции, сообщившие о своей печальной находке, попросили помощи - надо было извлечь тело.

Фото: пресс-сулжба Следственного Комитета Марий Эл

Погибшей оказалась пропавшая Галина Лепилова. Известно, что при жизни она нуждалась в медицинской помощи.

- На место происшествия выехала оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда, - сообщили в МАСС. - Тело было извлечено и передано полицейским.

По факту обнаружения тела пенсионерки уже проводится доследственная проверка.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщила пресс-служба следственного комитета Марий Эл. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU