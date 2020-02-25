Казань и Бухару может связать прямой авиарейс
С таким предложением выступил президент Татарстана Рустам Минниханов
Этот шаг должен поспособствовать деловой активности и росту взаимного турпотока.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Казань и Бухару может связать прямой авиарейс. Такое предложение во вторник, 24 февраля, выдвинул президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с хокимом Бухарской области Уктамом Барноевым. Это шаг, по мнению Минниханова, будет способствовать деловой активности и росту взаимного турпотока.
Также, в рамках встречи обсуждались вопросы развития взаимодействия между предприятиями Татарстана и Бухарской области, увеличения объемов и списка взаимных поставок товаров и услуг, укрепления гуманитарных связей.
ИСТОЧНИК KP.RU