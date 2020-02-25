В Марий Эл на "зебре" легковушка сбила 9-летнего ребенка

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:04:08+03:00

Мальчик с различными травмами был госпитализирован с места ДТП

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Наезд на 9-летнего мальчика произошел в понедельник, 24 февраля в 18.00 в Волжске на улице Шестакова. Ребенок переходил дорогу по "зебре", когда его сбила отечественная легковушка ВАЗ. По предварительным данным, 32-летний водитель грубо нарушил правила дорожного движения - не пропустил пешехода и совершил на него наезд.

- В результате наезда школьник получил различные травмы и был госпитализирован с места ДТП, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

Отметим, что за прошедших три выходных дня сотрудниками ГИБДД республики пресечено порядка 930 нарушений правил дорожного движения, из них 33 – за управление автомобилем по пьяни.

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ИСТОЧНИК KP.RU