В Марий Эл на "зебре" легковушка сбила 9-летнего ребенка
Наезд на 9-летнего мальчика произошел в понедельник, 24 февраля в 18.00 в Волжске на улице Шестакова. Ребенок переходил дорогу по "зебре", когда его сбила отечественная легковушка ВАЗ. По предварительным данным, 32-летний водитель грубо нарушил правила дорожного движения - не пропустил пешехода и совершил на него наезд.
- В результате наезда школьник получил различные травмы и был госпитализирован с места ДТП, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
Отметим, что за прошедших три выходных дня сотрудниками ГИБДД республики пресечено порядка 930 нарушений правил дорожного движения, из них 33 – за управление автомобилем по пьяни.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»