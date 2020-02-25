26 февраля в Йошкар-Оле ряд домов на день останется без холодной воды
Причина этого – проведение ремонтных работ
Воды на улицах Красноармейская и Первомайская не будет с 9.00 до 20.00.Фото: Иван СМИРНОВ
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В среду, 26 февраля, ряд многоквартирных домов Йошкар-Олы останется без холодной воды. Причиной этого в администрации города называют проведение ремонтных работ по переврезке нового участка водопровода.
Так, с 9.00 до 20.00 отключение коснется домов №46, 49, 51 и 53 на улице Красноармейская и домов № 101 и 101а на улице Первомайская.
ИСТОЧНИК KP.RU