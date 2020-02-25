"Рубин" расстался с Башкировым, игрок может уехать в Польшу

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:56:47+03:00

Футболист отыграл в команде год, но места в команде Слуцкого ему завоевать не удалось

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Трансферное окно в России захлопнулось еще 22 февраля. Казалось, что все переходы игроков завершены. Однако спустя несколько дней после завершения дозаявочной компании, "Рубин" расторг контракт с полузащитником Евгением Башкировым.

- ФК "Рубин" и 28-летний полузащитник Евгений Башкиров расторгли контракт по соглашению сторон. ФК "Рубин" благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении на официальном сайте казанского клуба

Отметим, что Башкиров перебрался в "Рубин" в январе прошлого года. За это время он сыграл 25 матчей, отметившись голом и одной результативной передачей. Несколько раз он выступал в роли капитана команды.

Где продолжит карьеру футболист, пока не известно. Впрочем, по данным ряда СМИ, у полузащитника есть шанс перебраться в чемпионат Польши. Башкировым интересуется клуб "Заглембе". С дозаявкой игрока проблем возникнуть не должно. Трансферное окно в Польше открыто до 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU