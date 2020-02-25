2020-02-25T11:23:58+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара спасли 6 человек, в том числе 2 детей

Всех их вывели из задымленного подъезда при помощи масок спасаемых
Лика ИСАЕВА
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Горела мебель в квартире.Горела мебель в квартире.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Губкина в Советском районе столицы Татарстана произошел 24 февраля в 11.14. Экстренные службы вызвали очевидцы, заметив клубы дыма из окна.

Приехавшим пожарным жильцы дома сообщили, что на 4 этаже горит квартира. Тем временем этажом выше на балконе люди просили о помощи. Их эвакуировали при помощи масок спасаемого. Всего из задымленного подъезда вывели 6 человек, в том числе 2 детей в возрасте девяти лет и шести месяцев.

- Предварительная причина пожара - это неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пламя полыхало на площади пяти квадратных метров. Горела мебель в квартире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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