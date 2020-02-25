26 февраля жители двух районов Казани останутся без света

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:41:18+03:00

Света в ряде домов Приволжского и Советского района не будет с 8.30 до 17.00. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В среду, 26 февраля, жители Приволжского и Советского районов Казани на день останутся без света. Причина этого - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.30 до 17.00 электричества не будет в домах на улицах: 1-я Елабужская, 2-я Елабужская, Авангардная, Бодрая, Горийская, Дудинская, Запорожская, Тюменская, Тюменский переулок и Адмирала Ушакова.

В это же время без электричества останутся дома по улицам: 4-й Ноксинский переулок, 4-я Полевая, 5-й Ноксинский переулок, 7-я Полевая, Вишневая, Грачиная, Дуслар, Заречная, Луговая, Нардуган, Профсоюзная, Радужная, Туманная, Тузганак, Центральная, Черемшановая, Яфраклы.

ИСТОЧНИК KP.RU