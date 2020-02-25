В Чувашии нашли живым пропавшего 79-летнего пенсионера
Мужчина ушел из дома 22 февраля, и больше суток о его местонахождении не было известно ничего
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Чебоксарском районе Чувашии завершились поиски 79-летнего Василия Игнатьева. Мужчина, который ушел из дома и пропал 22 февраля, найден живым. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
О том, где пенсионер находился более суток и при каких обстоятельствах он был найден, волонтеры не сообщают.
ИСТОЧНИК KP.RU