В Чувашии нашли живым пропавшего 79-летнего пенсионера

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:23:46+03:00

Мужчина ушел из дома 22 февраля, и больше суток о его местонахождении не было известно ничего

Изменить размер текста: A A

В Чебоксарском районе Чувашии завершились поиски 79-летнего Василия Игнатьева. Мужчина, который ушел из дома и пропал 22 февраля, найден живым. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

О том, где пенсионер находился более суток и при каких обстоятельствах он был найден, волонтеры не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU