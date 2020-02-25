Нижнекамск и Ижевск связал рельсовый автобус

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:38:11+03:00

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Рельсовые автобусы серии РА-3 начали обслуживать маршрут Нижнекамск-Ижевск-Нижнекамск. Сделано это для улучшения качества обслуживания пассажиров, ведь максимальное количество пассажиров - 195 человек, пи этом сидячих мест 150.

Преимущество рельсового автобуса РА-3 – комфортабельность, улучшенные технические характеристики, экономичность. Автобус оборудован не только системой пассивной безопасности, но и системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха в салоне и в кабине машиниста. Здесь есть биотуалеты, удобные кресла, видеонаблюдение, можно попить воды или приобрести к чаю продукцию. Можно пользоваться людям с ограниченными возможностями - есть подъемники для их посадки и высадки.

Рельсовые автобусы пришли на смену цельнометаллическим вагонам, сообщили в пресс-службе компании "Содружество". На сегодняшний день на данном маршруте курсируют по одному рельсовому автобусу РА-3 и РА-2.

ИСТОЧНИК KP.RU