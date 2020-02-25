В Казани пройдет показ шедевра кинематографии - картины "Сладкая жизнь"

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:21:53+03:00

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В 2020 году исполнилось 100 лет великому Федерико Феллини. Итальянский режиссер, обладатель нескольких премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" оставил после себе несколько киношедевров, и один из них - "Дольче вита", или "Сладкая жизнь".

В честь 100-летия Федерико Феллини компания «Иноекино» совместно с «Престиж Кино» выпускает в прокат эту картину, и 29 февраля в 18.00 состоится премьерный показ в Казани!

В свое время "Сладкая жизнь" вызвала в Италии небывалый скандал и гонения со стороны церкви и какое-то время вообще была запрещена к показу. Но это только подогрело интерес публики и сделало "Сладкую жизнь" одним из самых кассовых фильмов в карьере Федерико Феллини. Главные роли блистательно сыграли Марчелло Мастроянни, Анита Экберг и Анук Эме, а в эпизодических ролях появились будущие звезды Адриано Челентано и Нико. Музыку к фильму написал Нино Рота, чьи мелодии звучат во множестве шедевров кино XX века. "Сладкая жизнь" стала триумфатором Каннского кинофестиваля 1960 года, получила "Оскар" за лучшие костюмы и три номинации — за режиссуру, сценарий и декорации.

ИСТОЧНИК KP.RU