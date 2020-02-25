В Чувашии прооперировали 10-дневного малыша с редким офтальмологическим заболеванием

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:05:23+03:00

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В республиканскую офтальмологическую больницу 14 февраля доставили 10-дневного ребенка. У него диагностировали врожденное заболевание - Дакриоцистоцеле. Это редкое заболевание проявляется в скоплении жидкости в слезном мешке и носослезном протоке. Жидкость не удаляется ни из нижнего, ни из верхнего конца системы, ведь они заблокированы. Новорожденные с дакриоцистоцеле составляют группу риска по развитию инфекционного процесса в организме.

- В тот же день была оказана хирургическая помощь - это одномоментное вскрытие флегмоны и зондирование (бужирование) слёзного мешка через нижний слезный каналец без разрезов, - сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. - Хирургическая тактика, применяемая в больнице, уникальна тем, что сокращается восстановительный послеоперационный период и уже на третьи сутки не остаётся никаких жалоб и местных проявлений данного заболевания.

Сейчас мама и ее малыш уже выписаны из больницы и находятся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU