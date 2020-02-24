2020-02-24T17:21:12+03:00
Спорт

Игрок "Ак Барса" признан лучшим форвардом недели в КХЛ

Станислав Галиев набрал семь очков за результативность в трех матчах
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Континентальная Хоккейная Лига объявила имена лучших игроков недели. Так, лучшим нападающим признан форвард "Ак Барса" Станислав Галиев. В трех матчах он отметился 7 результативными баллами (2 гола и 5 передач".

Форвард казанского клуба набирал очки во всех играх и не завершил ни одну из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3).

Всего в течение сезона Галиев сыграл 53 матча, в которых забросил 16 шайб и отдал столько же результативных передач.

"Ак Барс" досрочно гарантировал себе первое место на Востоке КХЛ. В первом раунде плей-офф казанцы сразятся с "Нефтехимиком" из Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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