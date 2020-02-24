Житель Чувашии в День защитника Отечества украл ящик для пожертвований

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:51:48+03:00

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Ящик для пожертвований на строительство православного храма деревни Красноармейского района исчез из сельского магазина вечером 23 февраля в тот момент, когда продавец отвлеклась на покупателей. Мужчина с ящиком в руках, выходивший из торгового зала, попал в объектив установленной там видеокамеры.

- Наши сотрудники разделились на группы и начали прочесывание территории, – рассказал начальник отдела полиции по Красноармейскому району МО МВД «Цивильский» майор полиции Александр Шуряков. – С момента совершения преступления прошло не так много времени – продавцы достаточно быстро к нам обратились – поэтому злоумышленник не мог далеко уйти.

Возле одного из домов недалеко от места преступления мужчина, приметы которого совпадали с приметами разыскиваемого, завидев людей в полицейской форме, прибавил шаг и попытался скрыться, но был задержан. В его карманах было много смятых денежных купюр. Стекло от ящика и разбросанные монеты стражи порядка обнаружили в подъезде дома, от которого убегал злоумышленник.

Проживающий в Чебоксарах 40-летний уроженец Красноармейского района ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и разбой. В содеянном мужчина признался.

ИСТОЧНИК KP.RU