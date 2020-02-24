2020-02-24T16:17:18+03:00
Спорт

Татарстанское дерби в первом райнде плей-офф: Соперником "Ак Барса" по четвертьфиналу Кубка Гагарина на Востоке стал "Нефтехимик"

Клуб из Нижнекамска гарантировал себе восьмое место
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Нефтехимик".Фото: ХК "Нефтехимик".
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Стал известен соперник "Ак Барса" по первому раунду плей-офф Кубка Гагарина. На последнюю путевку в восьмерку на востоке претендовали китайский "Куньлунь" и "Нефтехимик". Нижнекамцы сегодня выиграли в Хабаровске у местного "Амура", а вот "Куньлунь", который из-за ситуации с коронавирусом вынужден проводить свои матчи в Новосибирске, проиграл рижскому "Динамо", лишившись шансов на плей-офф.

Стартовые матчи серии пройдут в Казани 2 и 4 марта. В Нижнекамске команды сыграют 6 и 8 марта. Если понадобиться, то серия до четырех побед продолжится 10, 12 и 14 марта

ИСТОЧНИК KP.RU

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Татарстанское дерби в первом райнде плей-офф: Соперником "Ак Барса" по четвертьфиналу Кубка Гагарина на Востоке стал "Нефтехимик"
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