2020-02-24T15:53:39+03:00
Общество

Метель, гололед и до 3 градусов тепла: Какую погоду прогнозируют в Татарстане 25 февраля

Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов мороза
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Погода пока не радует татарстанцев солнечной погодой.Погода пока не радует татарстанцев солнечной погодой.
Изменить размер текста:

Во вторник, 25 февраля погода не порадует жителей Татарстана хорошей погодой. Так, на территории республики будет облачно, во всех районах пройдет снег, мокрый снег, утром и днем местами сильный. Утром и днем в отдельных районах метель; гололед. Ветер юго-западный умеренный,утром и днем местами сильный порывами до 16 м/с.

Минимальные температуры воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 3 градусов тепла. На дорогах гололедица, утром и днем местами снежные заносы и снежная каша.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игрок "Ак Барса" признан лучшим форвардом недели в КХЛ
Житель Чувашии в День защитника Отечества украл ящик для пожертвований
Студент-сладкоежка украл из магазина 25 "Сникерсов"
Татарстанское дерби в первом райнде плей-офф: Соперником "Ак Барса" по четвертьфиналу Кубка Гагарина на Востоке стал "Нефтехимик"
Метель, гололед и до 3 градусов тепла: Какую погоду прогнозируют в Татарстане 25 февраля
Масленица-2020 в Ульяновске: Полная программа праздника
Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в больнице, куда с лайнера Diamond Princess доставили восемь россиян
Средняя зарплата жителей Чувашии выросла до 38,2 тысяч рублей
В Чувашии пропал 79-летний пенсионер, который нуждается в медицинской помощи
В Татарстане загорелся гараж, его хозяин получил ожоги
Несмотря на коронавирус, с начала 2020 года чувашские аграрии отправили в Китай продукцию на 1,1 миллиона долларов США
В Казани прощаются с экс-прокурором Татарстана Кафилем Амировым
Пытаясь спасти мужа от рака пенсионерка отдала "ясновидящей" 900 тысяч рублей
"Ак Барс" с трудом обыграл аутсайдера КХЛ
В Татарстане при столкновении автомобилей ВАЗ и “Мерседес” погибло два человека
С 1 марта в Йошкар-Оле на троллейбусах вводят транспортные карты нового образца
Глава Татарстана Рустам Минниханов вошел топ-20 медиарейтинга “Мужчины года”
Врио главы Чувашии Олег Николаев о своей службе в армии: “Там я научился не терять самообладания и взвешенно подходить к решению задач”
В Казани состоится предпоказ семейного фильма “Счастье в конверте”
В Казани скончался бывший прокурор Татарстана Кафиль Амиров