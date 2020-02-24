Метель, гололед и до 3 градусов тепла: Какую погоду прогнозируют в Татарстане 25 февраля

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:53:39+03:00

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Во вторник, 25 февраля погода не порадует жителей Татарстана хорошей погодой. Так, на территории республики будет облачно, во всех районах пройдет снег, мокрый снег, утром и днем местами сильный. Утром и днем в отдельных районах метель; гололед. Ветер юго-западный умеренный,утром и днем местами сильный порывами до 16 м/с.

Минимальные температуры воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 3 градусов тепла. На дорогах гололедица, утром и днем местами снежные заносы и снежная каша.

ИСТОЧНИК KP.RU