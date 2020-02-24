2020-02-24T12:49:31+03:00
Экономика

Средняя зарплата жителей Чувашии выросла до 38,2 тысяч рублей

Это на 9,6% больше, чем годом ранее
Алина ГАБДУЛИНА
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В общем же, по данным Чувашстата, жители Чувашии в 2019 году получали в среднем 29,6 тысяч рублей ежемесячно.В общем же, по данным Чувашстата, жители Чувашии в 2019 году получали в среднем 29,6 тысяч рублей ежемесячно.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По итогам декабря 2019 года средняя зарплата жителей Чувашии составляет 38,2 тысяч рублей. Это новый рекорд по средним заработным платам республики. Предыдущий был поставлен в декабре 2018 года, когда цифра достигла 34,1 тысяч рублей.

В общем же, по данным Чувашстата, жители Чувашии в 2019 году получали в среднем 29,6 тысяч рублей ежемесячно. Это на 8,4 % выше, чем в 2018 году в номинальном виде и на 3,9 % — в реальном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Средняя зарплата жителей Чувашии выросла до 38,2 тысяч рублей
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