Средняя зарплата жителей Чувашии выросла до 38,2 тысяч рублей

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:49:31+03:00

В общем же, по данным Чувашстата, жители Чувашии в 2019 году получали в среднем 29,6 тысяч рублей ежемесячно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это на 9,6% больше, чем годом ранее

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По итогам декабря 2019 года средняя зарплата жителей Чувашии составляет 38,2 тысяч рублей. Это новый рекорд по средним заработным платам республики. Предыдущий был поставлен в декабре 2018 года, когда цифра достигла 34,1 тысяч рублей.

В общем же, по данным Чувашстата, жители Чувашии в 2019 году получали в среднем 29,6 тысяч рублей ежемесячно. Это на 8,4 % выше, чем в 2018 году в номинальном виде и на 3,9 % — в реальном.

ИСТОЧНИК KP.RU