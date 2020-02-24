Несмотря на коронавирус, с начала 2020 года чувашские аграрии отправили в Китай продукцию на 1,1 миллиона долларов США

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:21:00+03:00

При этом, с 1 января по 16 февраля текущего года Россия отправила в Китай аграрной продукции на общую сумму 399 миллионов долларов США. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это цифра в 2,8 раз больше той, что была годом ранее

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Стало известно, что с начала 2020 года предприятия агропромышленного комплекса Чувашии экспортировали в Китай продукцию на 1,1 миллиона долларов США. Эта цифра в 2,8 раз больше той, что была за первые полтора месяца прошлого.

При этом, с 1 января по 16 февраля текущего года Россия отправила в Китай аграрной продукции на общую сумму 399 миллионов долларов США, что на 48% больше аналогичного периода 2019 года.

- Рост российского экспорта АПК произошел несмотря на распространение коронавируса в Китае, приведшее к сокращению деловой активности в стране и логистическим проблемам, - сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU