Несмотря на коронавирус, с начала 2020 года чувашские аграрии отправили в Китай продукцию на 1,1 миллиона долларов США
Стало известно, что с начала 2020 года предприятия агропромышленного комплекса Чувашии экспортировали в Китай продукцию на 1,1 миллиона долларов США. Эта цифра в 2,8 раз больше той, что была за первые полтора месяца прошлого.
При этом, с 1 января по 16 февраля текущего года Россия отправила в Китай аграрной продукции на общую сумму 399 миллионов долларов США, что на 48% больше аналогичного периода 2019 года.
- Рост российского экспорта АПК произошел несмотря на распространение коронавируса в Китае, приведшее к сокращению деловой активности в стране и логистическим проблемам, - сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU