2020-02-24T11:21:00+03:00
Общество

Несмотря на коронавирус, с начала 2020 года чувашские аграрии отправили в Китай продукцию на 1,1 миллиона долларов США

Это цифра в 2,8 раз больше той, что была годом ранее
Алина ГАБДУЛИНА
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При этом, с 1 января по 16 февраля текущего года Россия отправила в Китай аграрной продукции на общую сумму 399 миллионов долларов США.При этом, с 1 января по 16 февраля текущего года Россия отправила в Китай аграрной продукции на общую сумму 399 миллионов долларов США.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что с начала 2020 года предприятия агропромышленного комплекса Чувашии экспортировали в Китай продукцию на 1,1 миллиона долларов США. Эта цифра в 2,8 раз больше той, что была за первые полтора месяца прошлого.

При этом, с 1 января по 16 февраля текущего года Россия отправила в Китай аграрной продукции на общую сумму 399 миллионов долларов США, что на 48% больше аналогичного периода 2019 года.

- Рост российского экспорта АПК произошел несмотря на распространение коронавируса в Китае, приведшее к сокращению деловой активности в стране и логистическим проблемам, - сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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