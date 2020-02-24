24 Февр. 2020 2020-02-24T10:36:23+03:00

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В понедельник, 24 февраля, в Казани прощаются с экс-прокурором Татарстана Кафилем Амировым. Напомним, 70-летний мужчина скончался накануне в МКДЦ после инфаркта. Гражданская панихида по нему сейчас проходит в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Попрощаться с Кафилем Амировым пришли сотни казанцев. На мероприятии побывал и госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

Попрощаться с бывшим прокурором Татарстана Кафилем Амировым пришли сотни казанцев.Фото: Лика ИСАЕВА

Кафиль Амиров скончался 23 февраля на 71 году жизни.Фото: Лика ИСАЕВА

СПРАВКА КП

Кафиль Амиров родился 24 мая 1949 года в деревне Нариман Теньковского района (ныне Верхнеуслонский район).В 1972 году он окончил Харьковский юридический институт.

После начал свой в путь в органах прокуратуры: с 1972 по 1973 годы был следователем прокуратуры Сармановского района, с 1973 по 1980 годы — старшим следователем прокуратуры ТАССР, с 1980 по 1989 годы — прокурором Вахитовского района Казани, с 1989 по 1992 годы — первым заместитель прокурора Казани.

В 1992 году Амиров стал заместитель прокурора Татарстана, начальником следственного управления прокуратуры. В 1997 - первым заместителем прокурора Татарстана.

Прокурором республики он был назначен 29 июня 2000 году. На этой должности Кафиль Амиров находился до 21 сентября 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU