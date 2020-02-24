2020-02-24T11:52:24+03:00
Происшествия

В Татарстане загорелся гараж, его хозяин получил ожоги

Пожар произошел 23 февраля на улице Захарова в Нурлате [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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Утром в воскресенье, 23 февраля, на улице Захарова в Нурлате загорелся частный гараж. Пожарных встретили хозяин помещения и соседи. Они сообщили, что в гараже людей нет, но находится автомобиль ВАЗ-21099.

Из щелей гаража шел густой черный дым, существовала угроза распространения огня на частный дом, расположенный в метре от пожара. Однако сотрудники МЧС не допустили последнего. Спустя 40 минут после приезда на место, они смогли ликвидировать открытое горение.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Огонь уничтожил отечественную легковушку и крышу гаража. Кроме того, пострадал 62-летний хозяин помещения. У него был диагностирован термический ожог 2 степени обеих кистей и правого плеча, но от госпитализации мужчина отказался.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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