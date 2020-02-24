Пытаясь спасти мужа от рака пенсионерка отдала "ясновидящей" 900 тысяч рублей

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:22:53+03:00

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В полицию обратилась 58-летняя женщина из Чувашии. Она рассказала, что потеряла огромную сумму денег, поверив "целительнице". Адрес "ясновидящей" Ярославы ей подсказала посетительница онкологического диспансера. В надежде спасти тяжело больного супруга жительница Урмарского района несколько раз ездила в Москву на встречу с "ясновидящей", которая передавала снадобья для больного и обещала его полное исцеление.

«Лечение» обошлось в 900 тысяч рублей, которые женщина взяла в кредит, но мужа не спасло. Сейчас пенсионерка просит полицейских разыскать лжецелительницу и привлечь к ответственности за обман. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU