"Ак Барс" с трудом обыграл аутсайдера КХЛ

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:02:12+03:00

Казанцы уступали минскому "Динамо" с разницей в две шайбы, но все же вырвали победу

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты "Ак Барса" проводят последние матчи в рамках группового турнира КХЛ. В воскресенье подопечные Дмитрия Квартального в родных стенах принимали минское "Динамо". Клуб из столицы Белоруссии - главный аутсайдер КХЛ. Минчане одержали лишь 13 побед в 59 играх.

Тем не менее, матч легкой прогулкой для "барсов" не стал. Первый тайм прошел без забитых голов, а в начале второй двадцатиминутки Шейн Принс вывел гостей вперед. Практически сразу казанцы сравняли счет благодаря точному броску Андрея Педана, но на второй перерыв лидером ушли гости. Отличился Андрей Костицын.

Когда в начале третьего периода Александр Павлович сделал счет 3:1 за исход поединка стало тревожно. Впрочем, казанцы вовремя собрались и перевернули ход матча. Глухов, Петров и Тихонов смогли вывести казанский клуб вперед. Принс, оформив дубль, сравнял результат, но за 2,5 минуты до сирены Зарипов установил окончательный счет. 5:4 - победа "Ак Барса".

ИСТОЧНИК KP.RU