В Татарстане при столкновении автомобилей ВАЗ и “Мерседес” погибло два человека

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:55:18+03:00

Один из пассажиров "четырнадцатой" был госпитализирован с места аварии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 23 февраля, на 15 километре трассы “Казань - Шемордан” столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и “Мерседес”. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречку из-за плохой погоды, где и врезался в иномарку.

В результате ДТП погибли два человека из “четырнадцатой”: водитель и пассажир. Еще один пассажир данной легковушки был госпитализирован в РКБ, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU