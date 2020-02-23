В Татарстане при столкновении автомобилей ВАЗ и “Мерседес” погибло два человека
В воскресенье, 23 февраля, на 15 километре трассы “Казань - Шемордан” столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и “Мерседес”. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречку из-за плохой погоды, где и врезался в иномарку.
В результате ДТП погибли два человека из “четырнадцатой”: водитель и пассажир. Еще один пассажир данной легковушки был госпитализирован в РКБ, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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