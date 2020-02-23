В Казани скончался бывший прокурор Татарстана Кафиль Амиров

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:10:17+03:00

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В воскресенье, 23 февраля, в Казани скончался бывший прокурор Татарстана 70-летний Кафиль Амиров. Мужчина перенес инсульт и скончался в Межрегиональном клинико-диагностическом центре.

О времени прощании с Кафилем Амировым и его похоронах пока не сообщается.

СПРАВКА КП

Кафиль Амиров родился 24 мая 1949 года в деревне Нариман Теньковского района (ныне Верхнеуслонский район).В 1972 году он окончил Харьковский юридический институт.

После начал свой в путь в органах прокуратуры: с 1972 по 1973 годы был следователем прокуратуры Сармановского района, с 1973 по 1980 годы — старшим следователем прокуратуры ТАССР, с 1980 по 1989 годы — прокурором Вахитовского района Казани, с 1989 по 1992 годы — первым заместитель прокурора Казани.

В 1992 году Амиров стал заместитель прокурора Татарстана, начальником следственного управления прокуратуры. В 1997 - первым заместителем прокурора Татарстана.

Прокурором республики он был назначен 29 июня 2000 году. На этой должности Кафиль Амиров находился до 21 сентября 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU