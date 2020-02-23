С 1 марта в Йошкар-Оле на троллейбусах вводят транспортные карты нового образца
С 1 марта в Йошкар-Оле на троллейбсах вводят транспортные карты нового образца. Причина этого - смена оператора. Администрация города просит местных жителей бесплатно обменять свои проездные на новые в киосках МП “Тролейбусный транспорт” до 31 мая.
Известно, что новые транспортные карты нельзя будет пополнять через предприятие “Троллебусный транспорт”, только через сервисы Сбербанка. Однако до начала июня у жителей столицы Марий Эл еще будет возможность приобретать бумажные проездные на неограниченое количество поездок в троллейбусах за тысячу рублей.
- С 1 июня 2020 года оплата за проезд в троллейбусах будет осуществляться только с помощью транспортных карт, банковских карт и наличными денежными средствами, - отмечает администрация Йошкар-Олы.
ИСТОЧНИК KP.RU