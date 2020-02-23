2020-02-23T17:26:07+03:00
Общество

С 1 марта в Йошкар-Оле на троллейбусах вводят транспортные карты нового образца

До июня у горожан останется возможность приобретать бумажные проездные за тысячу рублей на неограниченное количество поездок
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации Йошкар-ОлыФото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы
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С 1 марта в Йошкар-Оле на троллейбсах вводят транспортные карты нового образца. Причина этого - смена оператора. Администрация города просит местных жителей бесплатно обменять свои проездные на новые в киосках МП “Тролейбусный транспорт” до 31 мая.

Известно, что новые транспортные карты нельзя будет пополнять через предприятие “Троллебусный транспорт”, только через сервисы Сбербанка. Однако до начала июня у жителей столицы Марий Эл еще будет возможность приобретать бумажные проездные на неограниченое количество поездок в троллейбусах за тысячу рублей.

- С 1 июня 2020 года оплата за проезд в троллейбусах будет осуществляться только с помощью транспортных карт, банковских карт и наличными денежными средствами, - отмечает администрация Йошкар-Олы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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