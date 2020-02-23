Врио главы Чувашии Олег Николаев о своей службе в армии: “Там я научился не терять самообладания и взвешенно походить к решению задач”

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:18:23+03:00

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В День защитника Отечества врио главы Чувашии Олег Николаев рассказал о своей службе в армии. Руководитель региона на своей соцстранице признался, что до сих пор хранит фотографии тех лет, вспоминает товарищей, а с некоторыми поддерживает отношения.

- В армии я научился не терять самообладания и взвешенно подходить к решению задач в даже в экстремальных ситуациях. Сказалось и сложное время – переходный для страны период с 1989 по 1991 годы, и непростые в связи с этим условия. Но свой положенный срок от призыва до дембеля я отслужил. Все для тех времен стандартно: полгода учебки, первое звание – младший сержант. Затем - старший. Окончил службу в должности заместителя командира взвода и специальности радиомеханика посадочной радиомаячной группы 2 класса, - написал Николаев.

Он также поздравил с праздником всех военнослужащих Чувашии.

- Нет более почетной миссии и благороднее призвания, чем служить Родине, отстаивать ее национальные интересы. Во все времена армия и флот были твердым оплотом России, а патриотизм и верность воинскому долгу являлись непреходящими ценностями нашего народа. <...> Благодарю всех, кто честно и преданно служит России, укрепляет славу и мощь нашего великого государства. Желаю крепкого здоровья, мира, добра и счастья вам и вашим семьям! - пожелал Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU