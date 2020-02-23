2020-02-23T20:41:47+03:00
Общество

Глава Татарстана Рустам Минниханов вошел топ-20 медиарейтинга “Мужчины года”

В 2019 году его 101,4 тысячи раз упоминали в СМИ
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Стали известны результаты анализа 53 тысяч СМИ России на выявление самых обсуждаемых мужчин страны в 2019 году. В топ-20 рейтинга вошел и глава Татарстана Рустам Минниханов. Он оказался на 19-ой строчке с медиаиндексом 101 364.

“Золото” взял Президент России Владимир Путин, медиандекс которого достиг 3 599 841. “Серебро” у заместителя председателя Совета Безопасности страны Дмитрия Медведева (700 374), а “бронза” - у пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова (318 538).

На 5 тысяч сообщений Рустама Минниханова обогнал губернатор Тверской области Игорь Руденя, оказавшийся на 18 строчке рейтинга. Менее чем на тысячу сообщений от президента Татарстана отстал глава Крыма Сергей Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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