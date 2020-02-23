Глава Татарстана Рустам Минниханов вошел топ-20 медиарейтинга “Мужчины года”
Стали известны результаты анализа 53 тысяч СМИ России на выявление самых обсуждаемых мужчин страны в 2019 году. В топ-20 рейтинга вошел и глава Татарстана Рустам Минниханов. Он оказался на 19-ой строчке с медиаиндексом 101 364.
“Золото” взял Президент России Владимир Путин, медиандекс которого достиг 3 599 841. “Серебро” у заместителя председателя Совета Безопасности страны Дмитрия Медведева (700 374), а “бронза” - у пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова (318 538).
На 5 тысяч сообщений Рустама Минниханова обогнал губернатор Тверской области Игорь Руденя, оказавшийся на 18 строчке рейтинга. Менее чем на тысячу сообщений от президента Татарстана отстал глава Крыма Сергей Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU