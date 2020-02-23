В Казани состоится предпоказ семейного фильма “Счастье в конверте”
В пятницу, 28 февраля, жители Казани смогут побывать на предпремьерном показе семейного фильма “Счастье в конверте”. Мероприятие состоится в кинотеатре “Синема 5”. В прокат же картина выйдет 12 марта.
“Счастье в конверте” - это три трогательные истории, о жителях России, о любви и дружбе, о чуде и вере в мечту.
«Время последних романтиков»
Андрей Семёнович и Фёдор Иванович – фронтовые товарищи, много лет живущие по соседству на живописном Черноморском побережье. Андрей Семёнович дни напролёт проводит за гончарным кругом, желая построить музей для школы, а Фёдор Иванович страстно мечтает путешествовать по миру. Привычный, размеренный уклад жизни старых друзей нарушает невероятное событие - Фёдор Иванович получает известие о том, что выиграл в конкурсе и наградой победителю является… кругосветное путешествие! Несколько месяцев Андрей Семёнович получает восторженные письма и открытки от Фёдора Ивановича из разных уголков мира, и радуется. Но однажды, очередное письмо от закадычного друга, переворачивает жизнь Андрея Семёновича.
«Куда уходят поезда»
Санкт-Петербург, 90-е годы. Марина много лет контролирует расписание и отправляет поезда на железнодорожном вокзале. Однажды, среди повседневного хаоса – маршрутов, вагонов и накладных – Марина замечает на перроне странную пожилую женщину с билетом в руках. Встреча с необычной пассажиркой круто меняет жизнь Марины, давая шанс исправить давнюю ошибку и получить искупление.
«Подарок Деда Мороза»
В маленькой Сибирской деревне живёт дед Василий со своим внуком – первоклассником Севой. В канун Нового года малыш пишет письмо Деду Морозу с просьбой выполнить самое заветное его желание. Заботливый дед перехватывает письмо на почте, но, прочитав его, понимает, что не в силах осуществить мечту мальчика. И всё же, горячая любовь деда способна сотворить для внука настоящее Новогоднее чудо, и сделать ребёнка самым счастливым человеком на свете.
ИСТОЧНИК KP.RU