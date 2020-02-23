В Чувашии ушел из дома и пропал 67-летний пенсионер

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:06:51+03:00

О местонахождении Михаила Павлова ничего не известно с 21 февраля

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В Новочебоксарске начались активные поиски 67-летнего Михаила Павлова. Мужчина ушел из дома и пропал 21 февраля. Теперь его поисками занимается полиция и поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт”.

Известно, что Михаил ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, темно-коричневые волосы с проседью и голубые глаза. На момент пропажи на мужчине была черная вязаная шапка, серая болоньевая куртка, черные джинсы и синие дутики.

Всех, кто видел Михаила Павлова, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU