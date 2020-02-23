“Это праздник мужественных и сильных людей”: премьер-министр Татарстана поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:12:17+03:00

Он пожелал всем военнослужащим и их родным мирного неба, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем днем

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23 февраля празднуется День защитника Отечества. Жителей Татарстана с этим праздником поздравил премьер-министр республики Алексей Песошин.

- Это праздник мужественных и сильных людей, истинных патриотов. Он является данью глубокого уважения всем, кто служил на благо Отечества, несет боевую вахту или только готовится вступить в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, всем, кто мирным трудом и воинской доблестью обеспечивает благополучие и стабильность в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой страны, - отметил он.

Далее Песошин особенно отметил ветеранов Великой Отечественной войны, которые в тяжелые военные годы с честью выполнили свой патриотический и интернациональный долг.

- Как и в далекие исторические времена, мы уверены в надежности защиты нашей мирной созидательной жизни. Укрепляется кадровый состав Вооруженных Сил Российской Федерации, улучшаются их профессиональная выучка и материально-техническое оснащение. Возрождаются славные воинские и трудовые традиции. Многое делается для патриотического воспитания подрастающего поколения, - заметил премьер-министр.

После он поспешил отметить вклад Татарстана в обороноспособность страны.

- Высокий потенциал татарстанских предприятий, входящих в военно-промышленный комплекс, позволяет выполнять самые сложные оборонные заказы. Молодежь Татарстана достойно исполняет воинский долг в частях и подразделениях Министерства обороны Российской Федерации, - констатировал Песошин.

Премьер-министр пожелал мирного неба, крепкого здоровья, успехов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне всем военнослужащим и их семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU